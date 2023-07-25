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В Китае уволили пропавшего из публичного пространства главу МИД

Парламент КНР объявил о снятии Цинь Гана с должности, Ван И назначен главой МИД Китая

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Michael Kappeler/Pool/Reuters

Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел, его сменит Ван И, который уже занимал этот пост до декабря 2022 года. Об этом свидетельствует решение Четвертой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) 14-го созыва, передает агентство «Синьхуа».

«Цинь Ган снят с поста министра иностранных дел; назначить Ван И министром иностранных дел», — говорится в заявлении.

Цинь Ган весь июль не появлялся на публике. В китайском МИД информацию о его местонахождении и состоянии здоровья не комментировали.

Западные СМИ при этом писали, что якобы у дипломата есть внебрачная связь с китайской журналисткой, и это могло бы послужить причиной его исчезновения из публичного поля.

Последний раз Цинь Гана видели на публике 25 июня — во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко в Пекине. В тот же день китайский министр встретился с коллегами из Шри-Ланки и Вьетнама.

В 2010–2011 годах Цинь Ган занимал пост посла КНР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. В 2018 году он стал вице-министром иностранных дел КНР. С июля 2021 года Цинь работал в качестве чрезвычайного и полномочного посла Китая в США. Должность главы МИД Китая дипломат занял 30 декабря 2022 года.

Ранее в КНР выразили готовность продолжить укреплять взаимодействие с Россией.

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