Еврокомиссия готова рассматривать вывоз зерна Украины через морские порты стран Балтии

Представитель ЕК Адальберт Янц заявил, что ведомство изучит предложение Литвы о транспортировке украинского зерна через морские порты стран Балтии. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе, передает Reuters.

«Все возможности для экспорта через маршруты солидарности важны, Еврокомиссия работает по всем направлениям, балтийские маршруты, несомненно, являются важными», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на саммите продовольственных систем ООН в Риме призвал Россию вернуться к зерновой сделке на основе идей, которые были изложены им российскому президенту Владимиру Путину в письме.

До этого Путин заявил, что продолжение зерновой сделки не имеет смысла. Он отметил, что с учетом того, что ни одно из условий сделки, которые касались вывода из-под санкций экспорта Россией на мировые рынки зерна и удобрений, выполнено не было, дальнейшее ее продолжение потеряло смысл. Президент РФ заявил, что зерновая сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».