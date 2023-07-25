В Совфеде оценили решение Илона Маска по Twitter

Владелец социальной сети Twitter, американский предприниматель Илон Маск поступает рискованно, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на планы бизнесмена по переименованию соцсети в X.

«Рискованный шаг. Твиттер, что ни говори, это бренд. Х? Невнятно и безлико», — написал Пушков.

23 июля Маск заявил о планах компании отказаться от птицы в логотипе в пользу буквы X. По его словам, скоро компания откажется от бренда Twitter. При этом, как признался владелец социальной сети, финальный вариант ребрендинга пока еще не согласовали и, вероятнее всего, логотип в виде буквы X на черном фоне является временным. В начале июля Илон Маск также представил новую компанию x.AI. Планируется, что она будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта. С ее помощью миллиардер намерен «понять истинную природу вселенной».

Ранее Маск заявил о лицемерии со стороны США.