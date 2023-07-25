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В Совфеде отреагировали на планы Киева продолжать атаки на Крымский мост

Сенатор Джабаров считает, что Украина блефует, обещая новые атаки на Крымский мост

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о планах Киева продолжать атаковать Крымский мост напоминает блеф. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Я не очень понимаю, как снижается обороноспособность России, если будет нанесение удара по Крымскому мосту, который не используется в военных целях для транспортировки военных грузов», — пояснил российский сенатор.

По словам Джабарова, Крымский мост является совершенно нейтральным объектом, используемым с целью перевозки людей на отдых в Крым.

«Я думаю, это блеф Резникова», — отметил сенатор Совфеда.

Также Джабаров обратил внимание, что Москва готова к любым действиям украинской стороны, последуют удары по военным Вооруженных сил Украины.

Как заметил сенатор, российская сторона сможет решить задачи, поставленные в рамках спецоперации на Украине.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский Союз оплачивают атаку Украины на Крымский мост.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.

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Атака на Крымский мост
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