Политолог назвал два способа, как Зеленского могут лишить должности президента Украины

На Украине оживилась политическая оппозиция, в связи с этим нынешний президент страны Владимир Зеленский может покинуть свой пост двумя способами. Об этом телеканалу «360» сказал политолог Данила Гуреев.

«Первый — невероятный. С помощью институтов демократии, выборов, с учетом мнения населения. Но этот вариант можно сразу отбросить на свалку истории, потому что Украина сегодня, мягко говоря, не демократическое государство. Да и сам Владимир Зеленский говорил, что демократия и выборы будут только после окончания военного конфликта. Поэтому легитимной передачи власти на Украине не будет в ближайшей перспективе», — отметил политолог.

Второй способ — силовой — Гуреев назвал более реальным. По его словам, под ним понимается не тот факт, что кто-то из приближенных действующего президента свергнет его вооруженным путем. Он уточнил, что скорее всего будет использована технология цветных революций, в процессе которой будет выбран один из оппонентов Зеленского во внутрипартийной борьбе.

В середине июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если понадобятся его опыт и знания, чтобы сделать Украину европейской, он готов баллотироваться в президенты. Однако он заметил, что пока об этом говорить рано.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не могла начать контрнаступление весной.