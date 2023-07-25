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Лидеры России и Африки примут план совместных действий

МИД РФ анонсировал подписание большого числа документов на саммите Россия — Африка

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Россия и страны Африки планируют подписать на саммите в Санкт-Петербурге совместный план действий до 2026 года. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров, слова которого приводит ТАСС.

«Будет подписано большое количество двусторонних документов», — сказал дипломат.

Он уточнил, что, прежде всего намечено принять основной документ саммита — декларацию, совместный план действий на 2023–2026 годы.

По словам посла по особым поручениям, участники саммита также поставят подписи под секторальными документами по вопросам информационной безопасности, неразмещения оружия в космическом пространстве и борьбы с угрозой терроризма.

Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Первое подобное мероприятие провели в октябре 2019 года в Сочи.

25 июля в МИД РФ заявили, что Запад потерял позиции в Африке из-за грабительской политики.

Ранее в МИД оценили попытки Запада «прогнуть» лидеров стран Африки.

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