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Пашинян назвал условие для ухода российских миротворцев из Карабаха

Пашинян заявил, что миротворцы РФ уйдут из Карабаха при отсутствии угрозы жизни населения

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Пресс-служба МИД РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нахождение российских миротворцев в Нагорном Карабахе связано с безопасностью населения региона, передает ТАСС. По его словам, силы России могут уйти лишь в определенных условиях.

«Размещение российских миротворцев в Карабахе осуществлялось с определенной целью. Эта цель зафиксирована в соответствующем решении Госдумы, в котором говорится, что миротворцы направляются для предотвращения массовой гибели людей. Если Россия решит вывести миротворцев, это будет означать, что в Нагорном Карабахе нет угрозы жизни людей», — пояснил Пашинян.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение продолжалось около шести недель, привело к жертвам среди мирного населения и потери около двух третей территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Спустя нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В соответствии с договоренностями российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В 2023 году Азербайджан и Армения активизировали усилия по заключению мирного договора. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее Пашиняна обвинили в желании сдать Карабах через полгода.

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