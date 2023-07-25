Песков рассказал, кто отговаривал страны Африки от встречи с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что страны Африки подверглись давлению со стороны США перед встречей с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил журналистам.

«Не буду в детали вдаваться, но нам хорошо известно, что все африканские государства подвергались давлению со стороны США и Франции. Посольства не дремали, и другие западные представительства вносят свою толику, чтобы воспрепятствовать проведению саммита и представительству африканских государств», — сказал Песков.

По его словам, такое поведение со стороны США, Франции и других стран Запада заслуживает осуждения.

Ранее Путин в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка написал статью для читателей ведущих африканских СМИ. В своей статье глава государства поделился своим взглядом на развитие отношений с Африканским континентом, а также назвал приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.

По его словам, РФ будет динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой – и с отдельными странами, и с объединениями. Он указал на большую значимость предстоящего саммита, на котором планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий форума партнерства.

Ранее СМИ рассказали о попытках США сорвать саммит Россия — Африка.