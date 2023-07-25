Песков отреагировал на призывы ООН вернуться к зерновой сделке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша о возвращении к зерновой сделке, заявил, что в настоящий момент это невозможно. Об этом он сообщил журналистам.

«К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де факто так и не была исполнена», — сказал Песков.

По его словам, российский президент Владимир Путин дал понять, что Россия готова возобновить сделку, как только ее условия будут исполнены, заявил он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на саммите продовольственных систем ООН в Риме призвал Россию вернуться к зерновой сделке на основе идей, которые были изложены им российскому президенту Владимиру Путину в письме.

До этого Путин заявил, что продолжение зерновой сделки не имеет смысла. Он отметил, что с учетом того, что ни одно из условий сделки, которые касались вывода из-под санкций экспорта Россией на мировые рынки зерна и удобрений, выполнено не было, дальнейшее ее продолжение потеряло смысл.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.