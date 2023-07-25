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Матвиенко предложила приравнять к акту агрессии принуждение третьих стран к санкциям

Матвиенко предложила считать принуждение третьих стран присоединяться к санкциям актом агрессии

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Совет Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила считать принуждение третьих стран присоединяться к санкциям актом агрессии. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Расценить как акт агрессии или приравнять к агрессии принуждение третьих стран к присоединению к санкциям вопреки их национальным интересам», — сказала она.

Ранее Матвиенко заявила, что саммит НАТО в Вильнюсе не принесет мира ни Украине, ни кому-либо еще, если на встрече будут приняты решения, несущие угрозу РФ.

По ее словам, у Москвы будут адекватные ответы на соответствующие решения.

Матвиенко отметила, что НАТО еще никому не принесло суверенитета или демократии, «флагом которой они часто прикрываются». По ее словам, альянс является агрессивной структурой.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО вовлечена в украинский конфликт, так как поставляет Украине оружие, наемников, советников и разведывательные данные.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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