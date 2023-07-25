Пашинян заявил об утрате мирового порядка, который обеспечивал стабильность в регионе

Мирового порядка, который обеспечивал стабильность на Южном Кавказе, больше не существует. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мировой порядок, который обеспечивал стабильность на Южном Кавказе, больше не существует», — сказал Пашинян.

По его словам, каким будет новый миропорядок, никто не знает. Премьер-министр подчеркнул, что в процессе его создания влияние Армении неясно. Пашинян обратил внимание, что угрозы от неопределенности миропорядка при этом вполне реальны.

22 июля лидер Армении обозначил «красные линии» Еревана в переговорах с Баку. Он отметил, что власти республики в переговорном процессе с Азербайджаном уделяют особое внимание вопросам собственного суверенитета и безопасности этнических армян, проживающих в Карабахе.

5 июля президент России Владимир Путин подтвердил стремление Москвы помогать в заключении договора между Ереваном и Баку.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.