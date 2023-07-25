В ЕС рассказали, какой политики по России ждут от Грузии

Евросоюз твердо поддерживает Украину на фоне российской военной спецоперации и ждет схожего подхода от своих партнеров, заявил европейских посол в Грузии Павел Герчинский, передает грузинский «Первый канал». По его словам, в особенности это касается тех государств, которые желают стать частью объединения, то есть и Тбилиси.

«Мы поддерживаем Украину, как можем, пытаемся давить и изолировать Россию. С нашей точки зрения, это единственный способ обеспечить скорейшее окончание этого ужасного конфликта, и мы ожидаем, что наши партнеры, особенно те, кто хочет присоединиться к Европейскому союзу, будут следовать такому же подходу», — пояснил Герчинский.

С началом российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года западные государства ввели масштабные санкции против России. Запад активно пытался подключить к этой кампании и другие страны, в том числе Грузию. Однако в Тбилиси присоединяться к ограничительным мерам отказались, как и поставлять военную помощь Киеву. В Грузии не раз отмечали, что этот подход, в частности, связан с защитой интересов народа республики.

Ранее Грузия отказалась открывать «второй фронт» для Украины.