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В МИД РФ сочли, что Запад потерял позиции в Африке из-за грабительской политики

МИД РФ: Запад катастрофически утрачивает положение в Африке, теряя моральный авторитет

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Rogan Ward/Reuters

Страны Запада уступают свои позиции в Африке из-за потери там морального авторитета. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров на конференции дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Запад катастрофически теряет позиции не только с точки зрения каких-то материальных вложений. <…> И это очень чувствуется на Африканском континенте», — подчеркнул дипломат.

По словам Озерова, Запад не любят в африканских странах за грабительскую политику, а не из-за влияния Москвы. Он обратил внимание, что Россия не борется с США и ЕС за влияние на континенте.

Он подчеркнул, что страны Запада потеряли свои позиции в Африке из-за диктата и двойных стандартов. Озеров добавил, что в Африке есть масса образованных людей, которых обмануть становится все сложнее. Вот почему Запад пускает в ход заготовки, что Россия якобы пришла со своей пропагандой и с ней надо бороться.

25 июля в МИД РФ заявили, что военного присутствия России в Африке нет.

Ранее в МИД оценили попытки Запада «прогнуть» лидеров стран Африки.

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