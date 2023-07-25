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В МИД обвинили Запад в оплате атак Киева по Крымскому мосту

Захарова заявила, что США, Великобритания и ЕС оплачивают атаку Украины на Крымский мост

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Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о предполагаемой причастности западных государств к теракту Украины на Крымском мосту. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на слова украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что Киев собирается и дальше атаковать данный объект гражданской инфраструктуры.

«Резников заявил, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту. А США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать», — написала Захарова.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет позже назвал произошедшее террористической атакой. В НАК отметили, что в 3:05 два украинских надводных беспилотника атаковали мост. В результате нападения повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту повреждения моста по статье о террористическом акте.

Ранее в России назвали Зеленского главным террористом Украины.

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