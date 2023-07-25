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Трамп назвал Байдена «самым коррумпированным» президентом США в истории

Трамп заявил, что Байден является самым коррумпированным президентом США

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Carlos Barria/Reuters, коллаж

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал своего преемника на посту главы Белого дома Джо Байдена. В своей соцсети Truth Social он отметил, что действующий американский лидер якобы виновен в коррупции.

«Байден — самый коррумпированный президент в истории Соединенных Штатов, неопровержимые доказательства тому каждый день предъявляются в палате представителей [нижней палате американского парламента]», — цитирует пост Трампа ТАСС.

Экс-президент США добавил, что не знает, почему представители Республиканской партии в сенате конгресса страны все еще не высказались против Байдена за совершения преступления против государства. В заключении Трамп задался вопросом, как долго придется ждать реакции верхней палаты американского парламента на предполагаемые нарушения со стороны главы Белого дома.

Ранее Трамп обвинил Байдена в попытке купить голоса американцев.

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