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Депутат Госдумы раскрыл опасность от боевого подразделения Польши между РФ и Белоруссией

Депутат Госдумы Гурулев: России нужно быть готовой к противостоянию с Польшей и НАТО

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев прокомментировал сообщение польских властей о создании боевого подразделения в Сувалкском коридоре, расположенном между Белоруссией и Калининградской областью, передает Tsargrad.tv.

О создании саперного батальона в городе Августов накануне сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Фактически Сувалкский коридор считается гипотетическим сухопутным «коридором», который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью, пишет издание. Как подчеркнул Гурулев, России нужно быть готовой к любому развитию событий, в том числе и к противостоянию с Польшей. По мнению эксперта, если русские «пробьют» Сувалкский коридор, слева и справа окажутся войска НАТО, которые будут простреливать коридор.

«Придется сходу обнулять Прибалтику, другого варианта в случае блокады Калининграда не будет», — утверждает Гурулев.

Он добавил, что история учит Россию просчитывать все возможные варианты событий, даже фантастические.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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