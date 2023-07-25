Израильский оппозиционер заявил, что реформа судебной системы будет отменена

Один из лидеров израильской оппозиции Бени Ганц заявил, что проводящаяся правящей коалицией реформа судебной системы страны является серьезной ошибкой и в конце концов будет отменена, сообщает газета Times of Israel.

По мнению Ганца, голосовавшие за одобрение реформы в парламенте скоро поймут, что принятие такого решения было серьезной ошибкой для всей страны. Он высказал надежду, что продолжающие в Израиле массовые протесты неминуемо принесут результат. Ганц отметил, что оппозиция, может быть, проиграла битву, но обязательно «выиграет войну». Поэтому все, что утвердил парламент, будет рано или поздно отменено.

Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что правящая в стране коалиция, проводя вызвавшую протесты оппозиции судебную реформу, тем самым лишь выполняет волю избирателей.

По словам Нетаньяху, правительство совершило необходимый демократический шаг, направленный на восстановление равновесия между ветвями власти. Премьер-министр считает, что была утверждена поправка о принципе разумности, дающая возможность избранному кабинету министров проводить политику в соответствии с волей большинства граждан страны.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.