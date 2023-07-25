Нетаньяху назвал проведение судебной реформы выполнением воли израильских избирателей

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что правящая в стране коалиция, проводя вызвавшую протесты оппозиции судебную реформу, тем самым лишь выполняет волю избирателей. Об этом премьер-министр сказал в вечернем телеобращении к гражданам Израиля, сообщает ТАСС.

По словам Нетаньяху, правительство совершило необходимый демократический шаг, направленный на восстановление равновесия между ветвями власти. Премьер-министр считает, что была утверждена поправка о принципе разумности, дающая возможность избранному кабинету министров проводить политику в соответствии с волей большинства граждан страны.

Нетаньяху особо подчеркнул, что исполнение воли избирателей никоим образом не является концом демократии. Наоборот, это представляет суть демократии. Премьер отметил, что из-за важности вопроса правительственная коалиция до последнего работала над достижением консенсуса с оппозицией, но прийти к нему не удалось.

Однако Нетаньяху продолжает рассчитывать на достижение компромисса с оппозицией, поэтому правительственная коалиция открыта к диалогу со своими политическими оппонентами и надеется до ноября достичь соглашения.

Ранее сообщалось, что сотни демонстрантов, вышедших в Тель-Авиве на стихийный митинг против судебной реформы в Израиле, заблокировали шоссе Аялон на востоке города.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.