В США заявили о необходимости восстановления зерновой сделки

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты выступают за восстановление Черноморской зерновой инициативы, невзирая на готовность России заместить поставки украинского продовольствия на мировой рынок. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что уже неоднократно говорила о том, что России необходимо вернуться к Черноморской зерновой инициативе. Американская сторона хотела бы это видеть, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Таким образом она прокомментировала выраженную Москвой готовность заместить поставки украинского зерна.

До этого пресс-секретарь госдепартамента Мэттью Миллер во время пресс-конференции заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску зерновую сделку и вопросы безопасности.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на саммите продовольственных систем ООН в Риме призвал Россию вернуться к зерновой сделке на основе идей, которые были изложены им российскому президенту Владимиру Путину в письме.

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.