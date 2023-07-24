Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США обсудил зерновую сделку с главой МИД Румынии

Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД Румынии зерновую сделку и безопасность

close
100%
Leah Millis/Pool/Reuters

Пресс-секретарь госдепартамента Мэттью Миллер во время пресс-конференции заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску зерновую сделку и вопросы безопасности. Трансляция велась на Youtube-канале американского дипведомства.

«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, госсекретарь дал ясно это понять с главой МИД Румынии в телефонном разговоре сегодня», — сказал Миллер.

Он отметил, что США и Румыния обсудили ситуацию с «ударами РФ в районе Дуная» и зерновую сделку.

При этом, по словам представителя госдепа, Блинкен «дал ясно понять, что он будет приветствовать поддержку Румынией и всеми союзниками и партнерами в регионе возобновления зерновой инициативы».

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на саммите продовольственных систем ООН в Риме призвал Россию вернуться к зерновой сделке на основе идей, которые были изложены им российскому президенту Владимиру Путину в письме.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях