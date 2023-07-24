Госсекретарь США обсудил зерновую сделку с главой МИД Румынии

Пресс-секретарь госдепартамента Мэттью Миллер во время пресс-конференции заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску зерновую сделку и вопросы безопасности. Трансляция велась на Youtube-канале американского дипведомства.

«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, госсекретарь дал ясно это понять с главой МИД Румынии в телефонном разговоре сегодня», — сказал Миллер.

Он отметил, что США и Румыния обсудили ситуацию с «ударами РФ в районе Дуная» и зерновую сделку.

При этом, по словам представителя госдепа, Блинкен «дал ясно понять, что он будет приветствовать поддержку Румынией и всеми союзниками и партнерами в регионе возобновления зерновой инициативы».

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на саммите продовольственных систем ООН в Риме призвал Россию вернуться к зерновой сделке на основе идей, которые были изложены им российскому президенту Владимиру Путину в письме.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.