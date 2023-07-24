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В США сообщили о секретных переговорах Польши и Украины об объединении

Бывший разведчик Риттер: Зеленский и Дуда ведут переговоры об объединении Украины и Польши

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Czarek Sokolowski/AP

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда могут секретно договориться о создании единого государства. Об этом рассказал американский экс-разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

«Зеленский и Дуда не раз встречались, чтобы в том числе обсудить возможность создания политического союза между Польшей и Украиной», — заявил бывший военный.

По его мнению, этот союз может буквально стереть границы между двумя государствами и, в конечном итоге, спровоцировать столкновение Польши и России.

Риттер спрогнозировал, что украинский лидер пойдет на такой шаг «из-за отчаянного положения».

«Украина сейчас ищет пути спасения. Речь идет уже не о победе», — высказался он экс-разведчик.

При этом он отметил, что правительство Польши активно поддерживает новые поставки оружия Украине, а в рядах ВСУ сражаются польские боевики.

До этого Риттер говорил, что Украина может столкнуться с потерей части своей территории во время присоединения своих земель к Польше, Румынии и Венгрии.

Ранее в США заявили, что НАТО напугано разгромом ВСУ и угрозой обвала фронта.

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