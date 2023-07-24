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Эрдоган назвал дату рассмотрения Турцией заявки Швеции в НАТО

Эрдоган заявил, что парламент Турции рассмотрит заявку Швеции на членство в НАТО в октябре

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что парламент страны рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре, сообщает Habertürk.

«Когда парламент возобновит работу, мы сделаем все необходимое, и депутаты рассмотрят заявку Швеции. Окончательное решение — за депутатами», — сказал он.

Ранее Эрдоган заявил, позитивное решение будет принято в зависимости от действий Стокгольма по достигнутым с Анкарой соглашениям, которые предполагают усиление борьбы с терроризмом.

Он добавил, что турецкая сторона ожидает от королевства выполнения данных обещаний и гарантий.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступление в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу под предлогом конфликта на Украине. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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