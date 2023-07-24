Зеленский назвал недопустимым блокирование экспорта украинской агропродукции по суше

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что блокирование экспорта украинской агропродукции по суше в ЕС недопустимо.

По его словам, Украина верит в договоренности с Европейской комиссией, но «готовится к любому развитию событий».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия «прервала жизненно важный путь» приостановив свое участие в зерновой сделке.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

16 июля 2023 года Москва уведомила о приостановке своего участия в соглашении на фоне невыполнения российской части сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.