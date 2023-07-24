Дмитрий Медведев отреагировал на смену логотипа Twitter

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на смену логотипа сервиса коротких публикаций Twitter, назвав его отличным. Об этом он сообщил на своей англоязычной странице в Twitter.

«Так теперь это X? Отлично! Там где есть X, там есть и V, и Z», — написал политик.

Таким образом от отреагировал на ребрендинг соцсети, сделав отсылку к обозначениям, ставшими символами спецоперации России на Украине.

Двумя днями ранее американский предприниматель и владелец сервиса микроблогов Twitter Илон Маск заявил, что скоро логотип платформы поменяется, птички в нем не будет. Он рассказал о планах отказаться от птицы в логотипе в пользу буквы X.

Позднее Маск опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа в виде буквы X.

Ранее стало известно об отношении россиян к новой соцсети Theads.