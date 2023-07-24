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Дмитрий Медведев отреагировал на смену логотипа Twitter

Медведев заметил намек на СВО в новом логотипе Twitter

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на смену логотипа сервиса коротких публикаций Twitter, назвав его отличным. Об этом он сообщил на своей англоязычной странице в Twitter.

«Так теперь это X? Отлично! Там где есть X, там есть и V, и Z», — написал политик.

Таким образом от отреагировал на ребрендинг соцсети, сделав отсылку к обозначениям, ставшими символами спецоперации России на Украине.

Двумя днями ранее американский предприниматель и владелец сервиса микроблогов Twitter Илон Маск заявил, что скоро логотип платформы поменяется, птички в нем не будет. Он рассказал о планах отказаться от птицы в логотипе в пользу буквы X.

Позднее Маск опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа в виде буквы X.

Ранее стало известно об отношении россиян к новой соцсети Theads.

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