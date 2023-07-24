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В Совфеде указали на проблемы Киева при эксплуатации F-16

Сенатор Бондарев: инфраструктура Украины не пригодна для эксплуатации истребителей F-16

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Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что украинская инфраструктура не пригодна для эксплуатации легких истребителей F-16. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Инфраструктура Украины не вполне пригодна для их эксплуатации», — указал парламентарий.

По мнению Бондарева, на территории Украины выведены из строя очень много аэродромов, с которых эти истребители могли бы стартовать.

«У Украины нет подготовленных пилотов, которые смогли бы выполнять боевые задачи на F-16», — отметил он.

Сенатор пояснил, что летчиков необходимо тренировать, а это «дело не такое быстрое». Он добавил, что базовый курс обучения длится девять месяцев и включает в себя свыше 300 часов теории и более 670 часов занятий на тренажере, после чего пилот должен совершить 130 вылетов с отработкой применения ракет и бомб.

«Поставка F-16 Украине — один из самых опрометчивых, глупых, недальновидных шагов США», — высказался он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Бондарев говорил, что Украина может получить около 50 истребителей четвертого поколения F-16, которые ранее запросила у своих западных союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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