Политолог рассказал, как изменит мир статья Путина «Россия и Африка»

Президент РФ Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» показал, как позиция России в вопросе перспектив отношений с Африкой отличается от западной, заявил политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом «Общественной службы новостей».

Как отметил эксперт, коллективный Запад воспринимал перспективу развития отношений с африканскими странами «в логике неоколониализма», что видно по их действиям на африканском континенте и, в частности, попытках Франции вернуться на континент «в логике реализации своих суверенных задач по повышению благосостояния» за счет Африки.

Россия же, подчеркнул политолог, действует в другом ключе: она обеспечивает безопасность и взаимовыгодное сотрудничество в сфере образования, военно-технического и экономического сотрудничества, включая поставки зерна и удобрений.

Африка не намерена разговаривать с Западом, так как по-прежнему рассматривается им как «в инерционной логике колониалистского сознания», а для России африканский континент не вторичен, заявил Асафов.

Статья Путина опубликована на сайте Кремля. В ней президент выступил за предоставление странам Африки достойного места в Совете Безопасности ООН и Группе двадцати (G20).

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».