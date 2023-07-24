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Генсек ООН предложил использовать идеи из письма Путину для возврата к зерновой сделке

Генсек ООН Гутерриш предложил РФ вернуться к зерновой сделке с идеями из его письма Путину

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Fredrik Sandberg/TT News Agency/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на саммите продовольственных систем ООН в Риме призвал Россию вернуться к зерновой сделке на основе идей, которые были изложены им российскому президенту Владимиру Путину в письме. Об этом сообщает ТАСС.

«Я призываю РФ вернуться к выполнению черноморской инициативы в соответствии с моими последними предложениями», — сказал он.

До этого Путин заявил, что продолжение зерновой сделки не имеет смысла. Он отметил, что с учетом того, что ни одно из условий сделки, которые касались вывода из-под санкций экспорта Россией на мировые рынки зерна и удобрений, выполнено не было, дальнейшее ее продолжение потеряло смысл. Президент РФ заявил, что зерновая сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения. Поэтому, указал Путин, Москва возразила против дальнейшего продления сделки и с 18 июля завершила ее реализацию.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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