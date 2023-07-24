Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время встречи в Йоханнесбурге с коллегами из БРИКС заявил, что США планируют и направляют информационные атаки на критическую российскую инфраструктуру под украинским флагом. Об этом сообщает rg.ru..

«Киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру нашей страны», — сказал секретарь Совбеза.

По его словам, спецслужбы США активно привлекают украинских хакеров к соответствующим атакам.

В Госдуме не восприняли всерьез слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.