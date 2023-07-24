В ООН призвали объединиться ради разрешения ситуации с зерновой сделкой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита продовольственных систем в Риме призвал мировое сообщество объединиться ради поиска решения проблемы с зерновой сделкой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генсека, он сохраняет свою приверженность облегчению доступа продовольствия и удобрений из РФ и Украины на мировые рынки и обеспечению продовольственной безопасности.

«Я призываю глобальное сообщество объединиться ради немедленного поиска решений на этом крайне важном направлении и добиться того, чтобы эти голоса были услышаны», — сказал Гутерриш.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что 70% грузов, экспортированных Украиной в рамках зерновой сделки, поступили в богатые страны. По словам главы государства, в течение почти года в рамках зерновой сделки Украиной было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов. 70% из них, отметил Путин, поступило в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов, в том числе и в Европейский Союз.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.