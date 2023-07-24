В МИД России пообещали ответ после атаки беспилотников на Москву

Россия оставит за собой право принять жесткие ответные меры на атаки беспилотных летательных аппаратов Украины на Москву. Об этом сообщила пресс-служба российского Министерства иностранных дел на официальном сайте.

«Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», — отметили в российском дипведомстве.

Также в МИД РФ обратили внимание, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела по атакам БПЛА, в том числе на Крым.

Все виновные со временем будут установлены и понесут наказание, считают в министерстве.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что силовые структуры ведут работу по обеспечению безопасности регионов России. По его словам, за последнее время увеличилась интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников регионы РФ, «поэтому принимаются меры».

24 июля стало известно, что осколки беспилотного летательного аппарата были обнаружены на Комсомольском проспекте в Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, городские службы максимально быстро помогут устранить последствия атаки БПЛА. Примерно в 4:00 в понедельник были зафиксированы удары БПЛА по двум нежилым зданиям в Москве.

В ночь на 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударе беспилотников по двум нежилым зданиям, в результате произошедшего никто не пострадал. Его слова приводит «Москва 24».