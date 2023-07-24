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В Госдуме предупредили об отдельной «армии» в РФ, работающей на подрыв страны

Депутат Луговой рассказал о 300 иностранных агентах в госкорпорациях РФ и органах власти

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Павел Бедняков/РИА Новости

Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что в России по планам британских служб формировалась отдельная «армия», которая «должна была ударить с тыла», передает Tsargrad.tv.

По словам депутата, одного из инициаторов закона об иноагентах, этих людей готовили в рамках программы Chevening Британского совета по заказу Форин-офиса (МИД Великобритании. — «Газета.Ru»), они и сейчас «трудятся на подрыв России», занимая должности в государственных корпорациях, муниципалитетах и органах исполнительной власти.

«Иноагентам, которые остались в стране, отведена решающая роль в подрыве России. И от того, как скоро мы перекроем кислород русофобствующим либералам, зависят сроки нашей победы в прокси-войне», — заявил парламентарий.

Луговой подчеркнул, что именно благодаря закону об иноагентах в России удалось прикрыть деятельность Британского совета, финансирование НКО и «пособников Запада».

В декабре 2022 года в России вступил в силу закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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