В МИД КНР не смогли объяснить, куда пропал глава МИД КНР

Китайский МИД не располагает информацией о местонахождении длительно отсутствующего на публике министра иностранных дел Китая Цинь Гана. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, которую цитирует РИА Новости.

«У меня нет информации, которую я могла бы предоставить», — сказала дипломат.

Министр иностранных дел пропал из публичного пространства несколько недель назад. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США не имеют информации о причинах исчезновения Цинь Гана.

Из-за его «загадочного исчезновения» глава британского МИД Джеймс Клеверли перенес свой запланированный визит в Пекин на неопределенный срок.

11 июля во внешнеполитическом ведомстве Китая сообщили, что министр не поедет в Джакарту на форум АСЕАН «из-за проблем со здоровьем». На встрече его заменил Ван И.

57-летний Цинь Ган возглавляет китайский МИД с конца 2022 года.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Китая «загадочно исчез».