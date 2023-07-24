Кремль отреагировал на гибель военкора РИА Новости Журавлева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами назвал гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева результатом сознательной атаки киевского режима на журналистов.

По мнению представителя Кремля, это является «очень серьезным преступлением».

Песков отметил, что гибель любого человека — большая трагедия, однако в этом случае речь идет о гибели журналиста, который исполнял свои профессиональные обязанности.

«Во всем мире это считается очень серьезным преступлением, которое сейчас, в настоящем случае совершил именно киевский режим», — резюмировал он.

Также Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны вопрос о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву этим утром.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.