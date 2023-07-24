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В Кремле рассказали, ответит ли Россия на атаку беспилотников на Москву и Крым

Песков о возможном ответе РФ на атаку БПЛА: спецоперация будет продолжаться

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военная операция России на Украине продолжается и ее цели должны быть достигнуты. Так он ответил журналистам на вопрос, будет ли ответ России на сегодняшнюю атаку украинских беспилотников на Москву и Крым.

«Специальная военная операция продолжается, она будет продолжаться, ее цели должны быть достигнуты», — сказал Песков.

Как сообщала Москва 24, мэр Москвы Сергей Собянин ранним утром 24 июля заявил, что около 4:00 в столице были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Он отметил, что серьезных разрушений и пострадавших нет.

Позже он сообщил, что после взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте были выбиты несколько окон.

Утром 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил о приостановке движения по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе в целях безопасности после атаки БПЛА.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Атака беспилотников на Москву
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