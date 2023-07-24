Песков заявил о непричастности РФ к разрушению храма в Одессе

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о непричастности России к разрушению храма в Одессе. Об этом он сообщил журналистам.

«Наши вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры и тем более храмам, церквям», — сказал он.

По его словам, речь идет об «антиракетах», которые были выпущены и разрушили этот храм.

Ранее Министерство обороны России заявило, что причиной разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе могло стать падение украинской ракеты ПВО. Такая версия приводится в Telegram-канале ведомства.

В российском Минобороны подчеркнули, что все цели, которые войска РФ поразили этой ночью в Одессе, располагались на безопасной дистанции от собора.

Поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия исключается при планировании российским командованием ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины, добавили там.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».