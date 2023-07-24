Нетаньяху выписали из больницы

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выписали из медицинского центра Sheba госпиталя Tel HaShomer после того, как ему установили кардиостимулятор. Об этом сообщает Times of Israel.

Других подробностей не приводится.

Нетаньяху попал в больницу 22 июля, операция по установке кардиостимулятора была проведена в ночь на 23 июля. Утром того же дня израильские СМИ сообщили, что операция прошла успешно и без осложнений.

Сам премьер заявил, что чувствует себя отлично, и уже утром 24 июля присоединится к коллегам, депутатам Кнессета для проработки законопроекта по судебной реформе.

Это второй случай за месяц, когда председатель израильского правительства попадает в больницу.

15 июля Нетаньяху доставили в медцентр, после того как он провел полдня на жаре и в итоге упал в оборок, ударившись головой. 16 июля премьера выписали из больницы, однако кардиологи имплантировали в его сердце устройство для мониторинга сердечной аритмии.

Ранее Палестина отвергла планы Израиля по автономии.