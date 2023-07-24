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Трамп заявил, что Европа должна заплатить Украине $100 млрд

Трамп: Европа должна заплатить Украине $100 млрд, чтобы ее помощь была сопоставима с США

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Scott Morgan/Reuters

Европейские страны должны заплатить Украине около $100 млрд, чтобы объем их помощи мог быть сопоставим с тем, что Киеву предоставляют США. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп ведущему телеканалу Fox News, передает ТАСС.

В ходе интервью Трампу задали вопрос, решит ли он в случае избрания новым президентом остановить идущие на Украину денежные потоки. В ответ на это он заверил, что сможет добиться урегулирования конфликта.

«Во-первых, я бы сказал Европе: «С вас причитается около $100 млрд, вы должны заплатить.<…>. Европа по сравнению с Соединенными Штатами делает очень мало», — сказал Трамп.

Бывший президент подчеркнул, что территориально Европа расположена ближе к Украине, чем США, однако Вашингтон потратил $150 млрд, а европейские страны только $20 млрд. По его словам, если сложить все экономики стран Европы, то они почти совпадут с американской по объему.

Ранее Трамп назвал безумием размышления о приеме Украины в НАТО.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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