Трамп заявил, что Европа должна заплатить Украине $100 млрд

Европейские страны должны заплатить Украине около $100 млрд, чтобы объем их помощи мог быть сопоставим с тем, что Киеву предоставляют США. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп ведущему телеканалу Fox News, передает ТАСС.

В ходе интервью Трампу задали вопрос, решит ли он в случае избрания новым президентом остановить идущие на Украину денежные потоки. В ответ на это он заверил, что сможет добиться урегулирования конфликта.

«Во-первых, я бы сказал Европе: «С вас причитается около $100 млрд, вы должны заплатить.<…>. Европа по сравнению с Соединенными Штатами делает очень мало», — сказал Трамп.

Бывший президент подчеркнул, что территориально Европа расположена ближе к Украине, чем США, однако Вашингтон потратил $150 млрд, а европейские страны только $20 млрд. По его словам, если сложить все экономики стран Европы, то они почти совпадут с американской по объему.

Ранее Трамп назвал безумием размышления о приеме Украины в НАТО.

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