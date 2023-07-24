Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рейтинг правительства Японии во главе с премьером Кисидой рухнул

Mainichi: рейтинг кабмина Японии во главе с премьером Кисидой рухнул ниже критических 30%

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Рейтинг одобрения правительства Японии под председательством премьер-министра Фумио Кисиды упал ниже отметки в 30%. Об этом сообщает газета Mainichi со ссылкой на результаты опроса общественного мнения.

Рейтинг японского кабмина упал на 5 процентных пунктов по сравнению с опросом за июнь, где результат составил 33%. Индекс падал второй месяц подряд.

В конце весны, когда Кисида посетил Украину с рабочим визитом и провел несколько встреч в рамках G7, уровень его поддержки составлял 45%. То есть премьер потерял 20 процентных пунктов в рейтинге одобрения.

В середине июля Фумио Кисида заявлял, что лидеры стран «большой семерки» G7 по итогам встречи в Вильнюсе приняли заявление о поддержке Украины, содержащее гарантии безопасности для страны. Япония в 2023 году председательствовала в G7.

В совместной декларации «семерки» говорится, что страны объединения увеличат поставку Украине вооружений, а также ускорят обмен разведданными и расширят подготовку военных.

Ранее сообщалось, что ЕС снимет ограничения на импорт из Японии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях