Рейтинг правительства Японии во главе с премьером Кисидой рухнул

Рейтинг одобрения правительства Японии под председательством премьер-министра Фумио Кисиды упал ниже отметки в 30%. Об этом сообщает газета Mainichi со ссылкой на результаты опроса общественного мнения.

Рейтинг японского кабмина упал на 5 процентных пунктов по сравнению с опросом за июнь, где результат составил 33%. Индекс падал второй месяц подряд.

В конце весны, когда Кисида посетил Украину с рабочим визитом и провел несколько встреч в рамках G7, уровень его поддержки составлял 45%. То есть премьер потерял 20 процентных пунктов в рейтинге одобрения.

В середине июля Фумио Кисида заявлял, что лидеры стран «большой семерки» G7 по итогам встречи в Вильнюсе приняли заявление о поддержке Украины, содержащее гарантии безопасности для страны. Япония в 2023 году председательствовала в G7.

В совместной декларации «семерки» говорится, что страны объединения увеличат поставку Украине вооружений, а также ускорят обмен разведданными и расширят подготовку военных.

Ранее сообщалось, что ЕС снимет ограничения на импорт из Японии.