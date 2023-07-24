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В России могут принять новую статью по иностранному следствию

В Госдуме подготовили статью УК о «противоречащем интересам РФ» иностранном следствии

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Depositphotos

Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подготовил законопроект, предполагающий наказание для работников международных организаций, в которых не участвует РФ, за ведение следственных действий на территории страны. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, законопроект может коснуться международных организаций, чьи действия противоречат интересам России.

Разрабатываемым законопроектом предложено добавить в Уголовный кодекс ст. 294.1. Согласно поправке, иностранные должностные лица или должностные лица публичной международной организации, в которой не принимает участия Россия, будут нести ответственность за проведение «следственного или иного процессуального действия».

В первую очередь упоминается нарушение порядка взаимодействия с иностранными и международными правоохранительными и судебными органами.

Уточняется, что в РФ запретят проводить следственные действия в дистанционном режиме. Следствие по таким делам намерены возложить на Следком.

Приводятся как примеры Международный уголовный суд (МУС) и правоохранительные, судебные органы недружественных стран, пытающихся найти якобы доказательства преступлений военных РФ.

До этого российский сенатор предупредил Армению о рисках при присоединении к Римскому статуту.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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