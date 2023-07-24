В МИД России прокомментировали атаку беспилотников на Москву

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала атаку беспилотников в понедельник, 24 июля, на Москву актом международного терроризма. Об этом сообщает издание RTVI.

«Акт международного терроризма», — прокомментировала российский дипломат атаку БПЛА на Москву.

В свою очередь в Минобороны России заявили о подавлении средствами РЭБ двух дронов над столицей. Два украинских беспилотных летательных аппарата были подавлены, после чего дроны потерпели крушение. По имеющимся данным, в результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет.

Атаку прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин, рассказав о последствиях ударов беспилотников по двум нежилым зданиям города. По данным градоначальника, все оперативные службы работают на месте.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.