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В Австралии назвали главную ошибку Байдена в противостоянии с Россией

Sky News: главной ошибкой Байдена стала недооценка России как ядерного государства

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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Президент США Джо Байден недооценил тот факт, что Россия является ядерным государством и готова применить такое оружие в случае необходимости. Это стало главной ошибкой американского лидера, заявил в статье австралийского Sky News профессор Джозеф Сиракуза.

«Байден, изолированный политическими придворными и прихлебателями, говорит вещи, которые просто не соответствуют действительности», — написал эксперт.

По его словам, американский президент в очередной раз произнес, что не существует реальной угрозы применения его российским коллегой Владимиром Путиным ядерного оружия.

Сиракуза напомнил, что на Украине проходят «красные линии» для России, которые Североатлантический альянс нарушает, «вторгаясь» в эту страну. Именно исходящая из политики НАТО в республике опасность, к которой российское руководство относится достаточно серьезно, не позволяет недооценивать возможность ядерного конфликта.

Эксперт подчеркнул, что это ошибка и она может привести к катастрофическим последствиям.

Он добавил, что ядерное противостояние между Соединенными Штатами и Российской Федерацией может быть смягчено военным поражением Украины.

Ранее в США вспомнили предсказание Байдена о своей смерти.

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