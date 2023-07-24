Пекин предостерег Токио от взаимодействия с НАТО

Посольство КНР в Токио предостерегло Японию от взаимодействия с НАТО. Об этом сообщается на сайте китайского посольства в Японии.

В Китае недовольны тесными отношениями Токио и Североатлантического альянса. Пекин выразил надежду, что японское правительство учтет уроки истории и не будет предпринимать действий, подрывающих взаимное доверие между государствами региона и региональную стабильность.

Посольство указало, что НАТО предпринимает попытки вмешательства в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, что может привести к возникновению в нем блокового противостояния. Дипломатическое представительство отметило, что Североатлантический альянс на недавно завершившемся саммите в Вильнюсе опять занимался нагнетанием напряженности по вопросам, касающимся Китая, создавая, тем самым, конфронтацию. В Пекине этим серьезно обеспокоены, и поэтому КНР выражает решительный протест, сообщило посольство.

Китай, считает что расширение НАТО на восток и его проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион находится в противоречии с Уставом ООН, и поэтому должно рассматриваться как фактор, который дестабилизирует ситуацию в сфере безопасности. В Пекине уверены, что Североатлантический альянс, вмешиваясь во внутреннюю политику отдельных государств, не соблюдает нормы международного права.

Посольство КНР заявило, что Азиатско-Тихоокеанские страны не приветствуют «азиатизацию» блока и регион не нуждается в азиатской версии НАТО.

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