Президент Туниса Саид призвал западные страны бороться с голодом в Африке

Президент Туниса Каис Саид заявил, что экономические развитые страны должны вместо торговли оружием заниматься предотвращением голода в африканских странах, сообщает информационное агентство Tunis Afrique Press.

Выступая на прошедшей в Риме конференции по миграции Саид высказал мнение, что нынешний кризис является логическим следствием предшествовавших ему миграционных потоков, которые, в значительной степени, были вызваны поставками западного оружия в Африку. Глава Туниса считает, что гораздо разумнее было бы использовать средства, потраченные на торговлю оружием, для предотвращения голода на Африканском континенте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 70% грузов, экспортированных Украиной в рамках зерновой сделки, поступили в богатые страны. По словам главы государства, в течение почти года в рамках зерновой сделки Украиной было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов. 70% из них, отметил Путин, поступило в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов, в том числе и в Европейский Союз. При этом, подчеркнул президент РФ, менее 3% от общего объема — меньше одного миллиона тонн пришлось на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.