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Экс-премьер Украины рассказал, кому нужно вступление страны в НАТО

Экс-премьер Украины Азаров: вступление в НАТО нужно не украинцам, а властям в Киеве

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал в интервью «Известиям», кому нужно вступление страны в НАТО.

«Киевский режим не представляет собой Украину. Когда вы спрашиваете, какие Украине нужны гарантии безопасности, речь идет не об Украине, а о безопасности режима (президента Владимира) Зеленского или такого же режима, который придет на его смену. То есть речь идет о гарантиях безопасности проамериканскому режиму — вот как надо правильно формулировать, чтоб понимать четко и ясно», — заявил он, комментируя заявления Украины о том, что Североатлантический альянс якобы способен обеспечить стране безопасность.

По словам экс-премьера, о гарантиях безопасности можно договориться только с той властью, которая учитывает интересы местного населения.

«А если речь идет об Украине, там должна быть украинская власть, руководствующаяся интересами украинского народа», — сказал он.

Как отметил Азаров, тогда с такой властью можно о чем-то договариваться.

Он также указал, что украинскому народу членство страны в НАТО абсолютно не нужно. Он прекрасно жил без этого альянса, добавил экс-премьер.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что думать о приеме Украины в НАТО — «безумие».

До этого сообщалось, что страны НАТО пригласят Украину в альянс, когда союзники по Североатлантическому блоку согласятся на это и «условия будут выполнены» Киевом.

Ранее в США назвали причину, по которой Украину не могут принять в НАТО.

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