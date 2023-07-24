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Путин заявил, что 70% грузов за время сделки было экспортировано Украиной в богатые страны

Путин: 70% украинских грузов за время зерновой сделки поступило в богатые страны

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Shutterstock

Президент России Владимир Путин заявил, что 70% грузов, экспортированных Украиной в рамках зерновой сделки, поступили в богатые страны. Об этом Путин написал в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», размещенной на сайте Кремля.

По словам главы государства, в течение почти года в рамках зерновой сделки Украиной было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов. 70% из них, отметил Путин, поступило в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов, в том числе и в Европейский Союз. При этом, подчеркнул президент РФ, менее 3% от общего объема — меньше одного миллиона тонн пришлось на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о невыполнении условий зерновой сделки. По словам главы государства, не было выполнено ни одно из условий данной сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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