Путин заявил, что дальнейшее продолжение зерновой сделки потеряло смысл

Президент России Владимир Путин считает, что продолжение зерновой сделки не имеет смысла. Об этом он написал в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что с учетом того, что ни одно из условий сделки, которые касались вывода из-под санкций экспорта Россией на мировые рынки зерна и удобрений, выполнено не было, дальнейшее ее продолжение потеряло смысл. Президент РФ заявил, что зерновая сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения. Поэтому, указал Путин, Москва возразила против дальнейшего продления сделки и с 18 июля завершила ее реализацию.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что Запад использовал зерновую сделку для своего обогащения. Как отметил глава государства, изначально эта сделка была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки. Именно поэтому Российская Федерация приняла на себя обязательства содействовать ее реализации, заявил он.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.