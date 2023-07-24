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Путин заявил о невыполнении условий зерновой сделки

Путин заявил, что не было выполнено ни одно из условий зерновой сделки по продукции РФ

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Гавриил Григоров/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о невыполнении условий зерновой сделки. Об этом он написал в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на сайте Кремля.

По словам главы государства, не было выполнено ни одно из условий данной сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки.

«Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению», — указал российский лидер.

Он также заявил, что «остальное остается в недобросовестных руках европейцев». Это несмотря на то, что речь идет о сугубо гуманитарной акции, на которую не должны распространяться какие-либо санкции, добавил политик.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности ООН продемонстрировал на цифрах, что вклад Российской Федерации в обеспечение глобальной продовольственной безопасности более чем в четыре раза превосходит вклад Украины.

Зерновая сделка была прекращена 17 июля. Россия отказалась продлить соглашение, пока другие участники сделки не выполнят российскую часть сделки. Президент РФ Владимир Путин оценил потери отечественных аграриев в рамках зерновой сделки в $1,2 млрд.

Ранее Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки.

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