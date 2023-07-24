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Путин обвинил Запад в препятствовании передаче российских удобрений беднейшим странам

Путин: Запад чинит препятствия в безвозмездной передаче удобрений беднейшим странам

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад препятствует РФ в безвозмездной передаче удобрений беднейшим странам. Об этом президент РФ написал в cвоей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, западными странами выполнено не было. Он подчеркнул, что Запад чинит препятствия в абсолютно безвозмездной передаче Россией минеральных удобрений беднейшим странам. Значительная часть российских поставок заблокирована и «остается в недобросовестных руках европейцев». Путин указал, что из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в портах Европы, удалось отправить в Африку всего две партии: 20 тысяч тонн получила Малави и 34 тысячи тонн — Кения.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в этом году Россия снова ожидает рекордный урожай и готова заменить украинское зерно, которое ранее поставлялось в рамках зерновой сделки, безвозмездно или на коммерческой основе.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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