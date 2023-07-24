Путин рассказал, каким будет новый многополярный миропорядок

Президент РФ Владимир Путин заявил, что формирующийся многополярный миропорядок будет более демократичным и справедливым. Об этом он написал в своей в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на сайте Кремля.

По словам главы государства, в мире формируются мощные политические и экономические центры силы и влияния, «которые все настойчивее заявляют о себе, требуют, чтобы с ними считались».

«Уверены, что новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным», — отметил российский лидер.

Он указал, что нет сомнений в том, что Африка наряду с Азией, Ближним Востоком и Латинской Америкой займет в нем достойное место, «окончательно освободится от тяжелого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики».

Ранее Путин выразил уверенность в том, что в мире возобладает позиция борьбы за многополярный мир и соблюдение интересов каждого государства.

До этого он говорил, что Западу придется начать равноправный диалог с другими странами об общем будущем.

Ранее Путин назвал Россию «страной-цивилизацией и мировым центром».