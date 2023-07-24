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Путин: Россия будет работать над поставками в Африку зерна, продовольствия и удобрений

Путин заявил, что Россия будет работать над поставками зерна и удобрений в Африку

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Александр Казаков/РИА Новости

В своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на сайте Кремля, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что несмотря на наложенные санкции, Россия будет активно продолжать работать над организацией поставок зерна, продовольствия и удобрений в Африку.

Президент подчеркнул, что Россия оценивает высоко значимость развития экономических связей с Африкой, как с отдельными государствами, так и с региональными интеграционными объединениями, включая Африканский союз. Он приветствовал стратегический курс Африканского союза по продвижению экономической интеграции и формированию Африканской континентальной зоны свободной торговли.

Путин указал на готовность России установить прагматичные и взаимовыгодные связи, включая сотрудничество с Евразийским экономическим союзом и другими региональными объединениями континента.

Ранее Путин поделился ожиданиями от будущей встречи с лидерами стран Африки. Глава государства указал, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге и настроен на плодотворное конструктивное общение. Он выразил уверенность, что решения данных мероприятий, «как и совместная постоянная многоплановая работа, послужат дальнейшему развитию российско-африканского стратегического партнерства на благо наших стран и народов».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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